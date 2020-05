Le projet de loi portant création du Fonds pour la Science, la Technologie et l’Innovation adopté en commission en Côte d’Ivoire

Les députés de la Commission de la Recherche, de la Science, de la Technologie et de l’Environnement ont adopté à l’unanimité ce 27 mai 2020 le projet de loi portant création et organisation du Fonds pour la Science, la Technologie et l’Innovation (FONSTI).

Le FONSTI est créé dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’Appui Stratégique à la Recherche Scientifique , fruit du partenariat scientifique entre la Côte d’Ivoire et la Suisse.

Conçu sur la base du modèle du Fonds National Suisse, le FONSTI est une personne morale de droit privé, d’utilité publique et à but non lucratif, chargé du financement des activités de recherche.

A en croire le ministre de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique , Adama Diawara (venu défendre le projet de loi devant les députés), « la création d’un fonds pour la recherche et l’innovation est indispensable au développement socio-économique de la Côte d’Ivoire ; toutes les économies émergentes sont des économies du savoir, dont les croissances sont essentiellement tirées par la recherche et l’innovation technologique ».

C’est le 27 juin 2018, que le Conseil des ministres a adopté l’ordonnance portant création, organisation et fonctionnement du Fonds pour la Science, la Technologie et l’Innovation, dénommé FONSTI ainsi que son projet de loi de ratification. En réalité, l’idée projet remonte à plusieurs années en arrière c’est-à-dire à 1971 avec la mise en place du 1er portefeuille ministériel en charge de la recherche scientifique dirigé par le Pr. Jean Lorougnon Guédé. C’est à cette période déjà que les chercheurs ivoiriens ont souhaité bénéficier d’un fonds dédié à la recherche scientifique.

