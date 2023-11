Le retour triomphal des Springboks en Afrique du Sud

Les Springboks ont entamé ce jeudi une tournée de plusieurs jours en Afrique du Sud pour fêter leur quatrième titre mondial en rugby.

La tournée a commencé ce jeudi matin à Pretoria où une foule compacte s’était massée sur le parcours du bus pour applaudir les joueurs. Les rugbymen sud-africains, tout sourire, ont largement applaudi à leur tour la foule et ont partagé leur joie de retrouver leur population sur les réseaux sociaux.

Après Pretoria, ils se rendront à Johannesburg et à Soweto, avant de rejoindre Durban et Le Cap demain.

Une euphorie qui ne retombe pas

Mardi, les Springboks ont été accueillis dans la liesse et la ferveur par des milliers de supporters à leur retour en Afrique du Sud, preuve d’une euphorie qui est toujours de mise depuis le sacre de samedi soir.

Au-dessus d’une foule en vert et or – couleurs de l’équipe nationale – qui avait envahi l’aéroport de Johannesburg dès le début de la matinée, le capitaine Siya Kolisi a soulevé le trophée Webb-Ellis arraché à l’issue d’une finale intense contre la Nouvelle-Zélande.

L’arrivée des joueurs a provoqué une longue clameur jusque dans les étages saturés de fans du vaste bâtiment.

“La victoire de la diversité”, selon Siya Kolisi

Selon Siya Kolisi, si cette victoire rend aussi heureuse ces compatriotes c’est avant tout car elle rassemble le peuple sud-africain, encore plus qu’en 2019.

“Nous avons déjà gagné la Coupe du monde en 2019. Il ne s’agit plus de nous en tant que joueurs. Nous jouons toujours pour l’Afrique du Sud, mais nous voulions nous assurer que celle-ci était pour le peuple sud-africain”, a affirmé Siya Kolisi lors d’une conférence de presse.

“Ce tournoi était destiné à tous les Sud-Africains, qu’ils soient riches ou pauvres. Peu importe d’où vous venez, car l’équipe que nous avons est très diversifiée et très belle. Nous venons tous d’horizons différents, d’ethnies différentes.”

Un trophée pour un avenir meilleur ?

Le capitaine des Springboks espère par ailleurs que ce succès sera non pas la fin, mais le début de quelque chose pour la société sud-africaine.

“Je sais que cette victoire va inspirer beaucoup de gens, mais elle ne va pas changer leur vie. Mais pour nous, en tant que joueurs, cela va nous donner une plateforme qui nous permettra d’ouvrir plus d’opportunités, comme avec notre fondation, les travaux que nous faisons en Afrique du Sud”, , a-t-il déclaré.

“Nous espérons donc que ce test ne se terminera pas par des célébrations pendant une semaine”.