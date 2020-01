Le Roi de l’Indénié reçu au Palais de la Présidence par le Chef de l’Etat

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, s’est entretenu, ce mardi 28 janvier 2020, avec sa Majesté Nanan BOA KOUASSI III, Roi de l’Indénié, au Palais de la Présidence de la République. Le Roi de l’Indénié, qui était accompagné des Chefs de canton et des membres de sa Cour, a félicité le Chef de l’Etat pour la bonne tenue du pays, le développement et la paix que la Côte d’Ivoire enregistre depuis son accession à la magistrature suprême.

Il s’est réjoui du dynamisme que connait le peuple de l’Indénié, toute la région Est de la Côte d’Ivoire ainsi que l’ensemble du pays, notamment en matière de développement des infrastructures et de croissance économique. Le Roi de l’Indénié a tenu à remercier le Chef de l’Etat pour la nomination des cadres du Djuablin, de l’Indénié et du Sud Comoé aux hauts postes de l’administration. Il a, enfin, formé des vœux de santé pour le Président Alassane OUATTARA afin qu’il puisse continuer de conduire la Côte d’Ivoire vers le développement et d’œuvrer à la consolidation de la paix et de la stabilité dans notre pays.

En retour, le Président de la République a exprimé sa reconnaissance au Roi de l’Indénié pour son soutien constant et ses conseils avisés. Le Chef de l’Etat lui a présenté la situation du pays tant sur le plan national qu’international avec les succès enregistrés dans tous les domaines. Pour terminer, le Président de la République a formé le vœu que le Roi de l’Indénié, l’ensemble des Rois et les Chefs traditionnels continuent de lui apporter leur soutien dans la conduite des affaires de l’Etat.

Notons que le Vice-Président, M. Daniel Kablan DUNCAN, le Premier Ministre Amadou GON COULIBALY, des membres du Gouvernement et du Cabinet présidentiel ont pris part à cet entretien.

