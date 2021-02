Le saviez-vous ? 6 choses arrivent à votre corps lorsque vous marchez tous les jours

Lorsque la plupart des gens décident de remettre en question leur mode de vie en adoptant des habitudes plus saines, ils ont souvent cette impression que la marche n’est pas un exercice capable de leur faire perdre du poids et obtenir les résultats espérés. Pourtant, la vérité est qu’il s’agit de l’activité physique la plus ancienne qui existe et qu’elle a d’innombrables bienfaits pour notre organisme.

Si cela fait déjà plusieurs années que des médecins vantent les bienfaits de la marche quotidienne, ce n’est certainement pas pour rien. C’est plutôt dans l’objectif de motiver les gens à améliorer leur état de santé physique et psychologique. Mais si vous n’êtes toujours pas convaincu que la marche est la meilleure option santé qui s’offre à vous, voici 6 avantages que vous obtiendrez en vous y mettant :

Le maintien d’un poids santé

La marche est une activité physique capable de vous épargner des séances d’entraînement beaucoup plus rigoureuses et exigeantes en termes d’effort. Bien qu’une marche d’une durée avoisinant les 30 minutes ne permette pas de brûler énormément de calories, le fait de marcher à un rythme soutenu consomme tout de même de l’énergie tout en étant facile à faire et beaucoup moins fatiguant que d’autres exercices.

D’après une étude réalisée en 2015 par la London School of Economics and Political Science, la marche est un exercice qui peut être tout aussi efficace, voire plus, que de se rendre à la salle de gym, sans omettre de préciser qu’il s’agit de l’une des meilleures mesures de prévention et de lutte contre la prise de poids. Il s’est même avéré suite à cette même étude que les marcheurs avaient tendance à être plus minces que ceux qui fréquentaient les gymnases.

Beaucoup moins de pression sur les articulations

L’un des avantages les plus évidents de la marche est qu’elle contribue activement à la lutte contre les maladies chroniques tout en maintenant un risque de blessure très faible. Il s’agit du coup du type d’exercice le plus sûr, et ce, même pour les personnes atteintes d’obésité ou de diabète, il en va de même d’ailleurs pour ceux qui ont de l’arthrite ou des maladies cardiaques susceptibles de les empêcher de s’exercer.

En marchant régulièrement, vous améliorez votre circulation sanguine et relancez votre système lymphatique afin qu’il soit en mesure d’éliminer les toxines du corps et de réduire les inflammations.

L’amélioration de la santé cardiaque

Une étude datant de 2013 et publiée dans l’American Journal of Preventative Medicine a suggéré que la marche rapide avait des effets positifs sur la fréquence cardiaque au repos, la pression artérielle, la capacité d’exercice, la consommation maximale d’oxygène ainsi que la qualité de vie. Les scientifiques ont donc suivi plus de 1 000 patients atteints de différentes maladies pour enfin se rendre compte que la marche avait un impact significatif sur la majorité d’entre eux et qu’elle leur conférait une protection contre les crises cardiaques, les maladies coronariennes ou encore les accidents vasculaires cérébraux.

Les chercheurs ont même associé une marche à un rythme soutenu de 30 minutes 5 jours par semaine à une réduction de 19% du risque des maladies coronariennes.

Éloigne la dépression et améliore l’humeur

Tout comme bien d’autres types d’activités physiques, la marche est considérée comme étant un remède naturel contre la dépression et les problèmes relatifs à l’humeur pour la simple et bonne raison qu’elle permet au cerveau de libérer des hormones de « bien-être », comme les endorphines par exemple.

Renforce la santé des os chez les personnes âgées

Si beaucoup d’exercices sont connus pour empêcher la perte de masse osseuse due à la vieillesse, sachez que la marche n’est pas en reste dans ce domaine puisqu’elle permet de diminuer le risque des maladies des os étant donné qu’en marchant, vous luttez contre la gravité pour vous déplacer, ce qui aide les os à se solidifier et réduit, par conséquent, les risques de fractures ou d’ostéoporose à un âge avancé.

En outre, il existe une étude effectuée par le Brigham and Women’s Hospital qui a prouvé que les femmes ménopausées qui marchaient quotidiennement pendant 30 minutes avaient 40% de moins de risques d’avoir une fracture de la hanche.

Pratique à faire et ne nécessite aucun équipement

Tandis que le manque de temps et la contrainte financière tendent souvent à saper toute motivation sportive, la marche, elle, reste tout à fait accessible et ne nécessite pas d’efforts ni de charges supplémentaires. En plus de cela, nous parlons d’un moyen de transport naturel, ce qui veut dire que vous n’aurez pas besoin de casser votre rythme journalier comme c’est le cas pour beaucoup d’autres activités physiques.

