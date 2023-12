Le Sénat des jeunes annonce le concours national « jeunes citoyens»

Le Sénat des jeunes de Côte d’Ivoire, une organisation idéologique et à but non lucratif a annoncé samedi 16 décembre 2023 la première édition du concours national «jeunes citoyens », à la permanence de l’institution à Cocody.

Justifiant l’importance de cet évènement, le directeur du concours national jeunes citoyens Mélagne Agnimel Elysée a précisé qu’il s’agit principalement, de promouvoir la culture du civisme chez les jeunes, eu égard à cette crise des valeurs morales dans les milieux juvéniles.

Spécifiquement, il s’agira d’amener les jeunes à apprendre et connaitre les Institutions de la République, à les promouvoir et respecter les symboles de la République.

«Nous constatons avec regret des actes de vandalisme et la perturbation des programmes par des actions violentes, la consommation et la prolifération des stupéfiants et de l’alcool, la prépondérance de l’incivisme en milieu scolaire et universitaire face à la baisse du quotient intellectuel et du niveau scolaire des jeunes d’aujourd’hui », a déploré le directeur du concours.

Pour cette première édition clarifie M. Agnimel en président national du Sénat des jeunes de Côte d’Ivoire, Dosso Yaya, le concours sera ouvert à des établissements issus de sept villes de la Côte d’Ivoire, telles que Bouaké, Abidjan, San Pedro, Man, Yamoussoukro, Korhogo et Bondoukou.

En outre, il a promis que les universités Felix Houphouët Boigny de Cocody, Nangui Abrogoua d’Abobo-Adjamé, Alassane Ouattara de Bouaké, Jean Lorougnon Guédé (Daloa), Péléforo Gon Coulibaly (Korhogo), celle de Man, de San-Pedro, Bondoukou et l’Institut national polytechnique Félix Houphouët Boigny seront en compétition dans le cadre de ce prix.

Le Sénat des jeunes engagé dans la dynamique de la paix.

Le lancement officiel de ce programme se tiendra, samedi 24 février 2024 pour marquer le début des compétitions et le chronogramme de cette première édition qui a pour thème «la connaissance et le respect des Institutions de la République de Côte d’Ivoire : vecteurs d’une jeunesse ivoirienne civique et citoyenne ».

Le Sénat des jeunes de Côte est une organisation idéologique et à but non lucratif dont la vision est de « contribuer à la construction d’une nation ivoirienne civique et citoyenne».