Le Sénégal présente un plan de lutte contre l’émigration clandestine face à une vague de départs.

Le gouvernement sénégalais a présenté un plan de lutte de 10 ans contre l’émigration irrégulière, visant à réduire drastiquement ce phénomène d’ici 2033. Le plan comprend des mesures telles que le renforcement de l’accès à l’éducation et à la formation, le soutien à l’entrepreneuriat pour la création d’emplois et une meilleure gestion des frontières.

La situation économique difficile du Sénégal est l’une des principales causes de l’augmentation des départs de jeunes cherchant à rejoindre l’Europe de manière irrégulière. L’inflation et la hausse des prix des matières premières ont plombé l’économie du pays, aggravant l’extrême pauvreté, en particulier avec la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19.

La route migratoire des Canaries a connu récemment une nette augmentation des départs des côtes du nord-ouest de l’Afrique. Les naufrages et les sauvetages en mer se multiplient, témoignant de l’accélération des départs des migrants.

Le plan de lutte, appelé Stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière (SNLMI), sera financé par le budget national et des partenaires extérieurs. Il vise à mettre en œuvre des mesures de prévention, de gestion des frontières, de répression contre les convoyeurs, d’aide, d’assistance et de protection aux migrants, ainsi que des actions de retour et de réinsertion.

Des organisations et des entreprises, telles que IHS Towers Côte d’Ivoire, se sont engagées à soutenir ce plan en offrant des bourses d’études et des stages de formation aux jeunes filles et garçons pour aider à renforcer le système éducatif.

Le gouvernement sénégalais a également pris des mesures répressives, avec des interpellations de candidats à l’émigration clandestine, de convoyeurs et des saisies de pirogues.

L’émigration irrégulière depuis le Sénégal vers les Canaries a coûté la vie à de nombreux migrants au cours du premier semestre 2023, selon les chiffres de l’Organisation internationale des migrations et de l’ONG Caminando Fronteras.

En mettant en œuvre ce plan de lutte, les autorités espèrent endiguer le phénomène et créer des opportunités pour les jeunes sur place afin de réduire le désir de partir de manière irrégulière à l’étranger.