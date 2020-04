Le Sommet extraordinaire de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) s’est ouvert ce 27 avril 2020, présidé par Ouattara

Le Sommet extraordinaire de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) s’est ouvert ce 27 avril 2020, présidé par Alassane OUATTARA.

Le Président Alassane OUATTARA, par ailleurs, Président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine, a invité les États de l’Union à partager leurs expériences dans la gestion du COVID-19 et à rechercher, ensemble, les moyens de faire face à cette pandémie.

Il les a exhortés à définir une stratégie commune de lutte contre la pandémie et à donner des orientations aux Institutions régionales et aux équipes gouvernementales pour sa mise en œuvre.

Le Chef de l’Etat a, enfin, invité les pays de l’UEMOA à agir vite et à prendre des mesures sur les plans sanitaire, économique et social, afin d’atténuer les effets de cette crise sanitaire sur les économies et réduire ainsi les souffrances des populations.

