Le T-Shirt, l’incontournable de nos armoires

Porté à l’origine en sous-vêtement, élément de l’uniforme réglementaire de l’US Navy, popularisé par Hollywood, le T-shirt est porté au quotidien dans le monde entier.

Selon une étude réalisée par Kantar, nous dépensons près d’1,2 milliards d’euros par an en T-shirts rien que pour la France. Avec 17 modèles en moyenne dans l’armoire d’un adulte, le T-shirt semble avoir de beaux jours devant lui. Version colorée, cintrée, ample, à message politique, féministe, ou publicitaire … il en existe pour tous les goûts. A l’image du jean ou de la basket, le T-shirt fait partie de ces vêtements emblématiques adoptés par toutes les générations, tous les milieux et par les hommes et les femmes. Quelle est l’histoire de ce vêtement et comment expliquer le succès pour un simple vêtement en forme de T ?

