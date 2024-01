Le Togo et la Chine renforcent leur lien coopératif

La Chine et le Togo entretiennent des liens étroits, notamment dans les domaines politique et économique. La visite du ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, à Lomé, témoigne de la volonté des deux pays de renforcer leur coopération.

Togo – Diplomatie : les autorités renforcent les relations diplomatiques

Le Togo et la Chine ont signé accord de partenariat. Ce permet un important collaboration étroite entre ces deux pays. En effet, cette relation est remarquable sur plusieurs plans. À titre illustratif, la Chine a fourni des financements et des dons au pays de Faure Gnassingbé contribuant à la construction d’infrastructures importantes telles que des bâtiments officiels, des stades et des hôpitaux.

Aussi, des entreprises de travaux publics chinoises sont également impliquées dans la rénovation du réseau routier togolais. En outre, un aspect notable de cette coopération réside dans l’intérêt de la Chine pour l’approche du peuple togolais en matière de retour aux valeurs africaines et au panafricanisme.

Ainsi, la position de la Chine, marquée par le respect de la souveraineté des États africains et une politique de non-ingérence dans les affaires intérieures, semble être bien accueillie par les dirigeants africains.

Par ailleurs, il urge également de clarifier que la Chine considère l’Afrique comme un partenaire clé pour renforcer son influence internationale. Elle cherche à devenir un acteur majeur sur le continent africain, au Moyen-Orient et dans le monde en général.

La coopération sino-togolaise s’inscrit dans cette stratégie diplomatique plus vaste visant à établir des partenariats respectueux et mutuellement bénéfiques à l’échelle internationale.