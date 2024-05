Le Togo rouvre ses frontières terrestres

Les frontières terrestres du Togo sont désormais rouvertes. Après la restriction de 24 h pour assurer la sécurité et le bon déroulement des élections législatives et régionales, la nouvelle ère de circulation recommence.

Fluide circulation très tôt, le 30 avril 2024, au niveau des frontières terrestres du Togo. Bloquée le 29 avril 2024, la circulation au niveau des frontières terrestres est désormais possible. Les différentes activités et les échanges ont repris dans tous les postes frontaliers.

En effet, le gouvernement avait pris une décision, celle de fermer de façon temporaire les frontières terrestres dans le cadre du déroulement des élections législatives et régionales qui ont lieu le 29 avril 2024. C’était un communiqué des ministres de l’Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, colonel Hodabalo Awaté et le ministre de la Sécurité et de la protection civile, Calixte Madjoulba..

Par ailleurs, on peut constater la reprise des activités à la frontière d’Aflao, à la frontière de Hilacondji, avec le Bénin et autres où l’ambiance règne comme d’habitude.