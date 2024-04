Le verdict de Numbeo tombe : Où se place la Côte d’Ivoire dans le grand match des soins médicaux en Afrique ?

Selon les résultats des enquêtes de Numbeo seulement sept pays figurent dans le classement des meilleurs soins médicaux en Afrique. Ces sept nations représentent d’ailleurs l’Afrique dans le classement mondial. Quel est donc le positionnement de la Côte d’Ivoire dans cette étude qui révèle la qualité des systèmes de santé en Afrique et le monde à travers l’Indice des Soins de Santé, qui est « une estimation de la qualité globale du système de soins de santé, des professionnels de la santé, de l’équipement, du personnel, des médecins, des coûts, etc ».

En Afrique, le système sanitaire est un casse-tête pour les dirigeants qui ont souvent du mal à satisfaire les populations. Selon le classement 2024 de Numbeo, seulement sept pays du continent sont évalués sur la question. En consultant les résultats de l’enquête, on s’est aperçu que la Côte d’Ivoire n’y figure pas. C’est d’ailleurs le cas de beaucoup d’autres pays du continent.

Le classement continental est dominé par les pays de l’Afrique du Nord. Cette partie de l’Afrique est représentée la Tunisie, L’Algérie, l’Egypte et le Maroc. La première place du classement des meilleurs soins médicaux en Afrique est occupée par l’Afrique du Sud, classée 49e au plan international. Il est important de noter que dans le classement mondial, les pays africains ont surpassé plusieurs nations.

1 – Afrique du Sud (49e)

2- Kenya (53e)

3- Tunisie (71e)

4- Algérie (78e)

5- Nigeria (87e)

6- Egypte (90e)

7- Maroc (92e)

Seul le Nigeria représente l’Afrique de l’Ouest dans le classement des meilleurs soins médicaux en Afrique. L’Est marque sa présence par le Kenya, classé 2e.

La plateforme qui a fourni le classement fait quelques précisions sur la méthodologie utilisée pour aboutir aux données. « Pour générer un index actuel (qui est toujours mis à jour), nous utilisons des données datant de 36 mois. Nous n’incluons que les villes pour lesquelles il existe au moins un certain nombre de contributeurs. Notre index semestriel est refait deux fois par an en amenant l’index actuel dans cette vue historique ».