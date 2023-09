Leçons des élections municipales : Belle moisson ministérielle !

En dehors de quelques ténors qui ont connu l’inconfort de l’échec à bord, tous les hommes forts du gouvernement sont arrivés à bon port dans la course électorale du 2 septembre. Une dizaine de sièges sur le plan régional et presque autant de municipalités sous contrôle !

En bon capitaine du bateau, le Premier ministre, Jérôme Patrick Achi, a montré l’horizon de la victoire dans La Mé. Et comme la tête d’affiche du gouvernement, une dizaine de ministres têtes de liste sont arrivées en tête.

C’est le cas dans le Worodougou, avec le ministre de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana et dans le Haut-Sassandra avec celui de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, porte-parole adjoint du gouvernement, Mamadou Touré.

La Marahoué, le Cavally et la Bagoué sont demeurés dans les escarcelles respectives des ministres de la Promotion de la bonne gouvernance et de la Lutte contre la corruption, Épiphane Zoro Bi Ballo, de la Fonction publique, Anne Désirée Ouloto et de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Bruno Nabagné Koné.

Le Lôh-Djiboua a été raflé par le ministre de l’Équipement et de l’Entretien routier, Amedé Koffi Kouakou; le Tchologo, par le ministre d’État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara et le Gontougo par le ministre d’État, ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani. L’Agnéby-Tiassa a choisi le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba.

Sur le front municipal, le gouvernement fait également une belle moisson. A Abidjan, la ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia Kamissoko Camara, ont gardé Abobo et le ministre des Sports, Paulin Claude Danho, a conservé Attécoubé.

A l’intérieur, le ministre du Budget et du Portefeuille de l’État, Moussa Sanogo, règne en maître à Touba, à l’image de la ministre de la femme, de la famille et de l’enfant Nassénéba Touré à Odiénné.

Boundiali reconduit sa confiance à la ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, Mariatou Koné.

Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, dompte Agnibilékro et son collègue des Transports, Amadou Koné, s’empare de Bouaké. Le ministre de l’économie et des finances joue gros et gagne gros à Dimbokro en prenant la tête de la municipalité. Ont toutefois perdu la partie, respectivement à Marcory et à Yamoussoukro, les ministres Laurent Tchagba des Eaux et Forêts et Diarrassouba Souleymane du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des Pme. La chance n’a pas été de mise, ils ont perdu la mise.