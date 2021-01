Les élections législatives ivoiriennes de 2021 ont lieu le 6 mars 2021 afin de renouveler les 255 membres de l’Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire. A ce scrutin, les différents partis de l’opposition ont décidé d’aller en rang serré.

Président Affi N’Guessan recevant la chefferie d’Anono a lancé un message à l’opposition ivoirienne. Selon le président du FPI, l’opposition doit se mobiliser pour remporter la majorité.

« On change un pays par l’action politique. Si on décide de ne pas aller aux élections législatives alors il faut entrer à nouveau dans la désobéissance civile. Il ne faudrait pas s’assoir à la maison pour voir les autres aller. En ce moment ton refus a un sens. Si tu ne veux pas aller parce que telle ou telles conditions n’a pas été réunie , tu te bats pour que cette condition soit réunie.C’est parce qu’on a dit qu’on ne va pas aux élections présidentielles qu’on a dit désobéissance civile.

Ces genres de combats sont des combats de longues haleines. Et les résultats ne se limitent pas à une confrontation. Il faut gérer ses ambitions dans le temps. (…) Si nous étions majoritaires à la précédente assemblée nationale , on aurait éviter plusieurs choses. Il n’aurait pas pu se donner une constitution sur mesure . Et certainement que la crise du 3ème mandat ne se serait pas posé . C’est donc un défi important, les élections législatives . Si nous ne sommes pas présents à l’ assemblée nationale , cela donnera l’occasion à l’exécutif de bien s’assoir . Ils sont là parce qu’ils contrôlent l’exécutif .

Il ne faut pas renforcer leur force . Il faut donc qu’on se lance dans ce combat.» A-t-il déclaré.

Sapel MONE

