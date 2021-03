Législatives 2021: bictogo crie sa victoire à Agboville

Ceux qui veulent représenter le pays Abbey et Krobou pour les 5 prochaines années à l’Assemblée nationale, ne manquent pas d’attirer l’attention, même après le scrutin. Leurs militants ont répondu nombreux au rendez-vous des Urnes, non sans incident aucun.



Après le vote, place aux dépouillages. Mais déjà, RHDP et FPI réclament chacun la victoire à Agboville. Pic ou vérité, Adama Bictogo et Fleur Esther Aké M’Bo se sont laissés des messages clairs, l’un se réjouissant de sa réussite et l’autre mettant en garde contre l’antijeu.

Allons-nous vers d’autres tensions dans la belle cité déjà secouée depuis le début de la campagne pour les législatives ? Le député sortant d’Agboville, Adama Bictogo, a célébré sa victoire dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 mars, via sa page Facebook.

«Bravo à mes équipes. Merci à toutes et tous pour cette belle victoire. On continue ensemble…», a déclaré le directeur exécutif du Rassemblement des Houphouetistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), un dinosaure politique qui joue véritablement son poste face à la jeune et audacieuse candidate du Fpi-Eds.

Son adversaire quand à elle, issue du parti de l’ex président Laurent Gbagbo, a préféré jouer la carte de la prévention. Dans un message qu’elle a aussi partagé sur Facebook, 2h avant son challenger, Fleur Esther Aké M’Bô avait dénoncé ce qu’elle considère comme une tentative de fraude. C’est pourquoi, la représentante du parti à la rose fait cette mise en garde:

«Le passage en force échouera cette fois. Attendons sereinement le résultat de la CEI. Demandons au sieur d’être pour une fois républicain et responsable. Nous avons tous les résultats des PV. Agboville mérite mieux que la légèreté».

En entendant que la Commission Electorale Indépendante (CEI) départage Bictogo et Esther Aké, un regard sécuritaire doit être porté vers Agboville. Une altercation avait été évitée de justesse entre leurs partisans pendant le scrutin. Raison,les cortèges des deux candidats s’étaient retrouvés concomitamment dans le centre de vote. Chacun s’étant décidé à accomplir son devoir civique à ce moment-là.

