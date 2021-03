Législatives 2021 : Communique de la Commission Électorale Indépendante

La Commission électorale indépendante (CEI) porte à la connaissance des candidats et des électeurs de la circonscription n° 97 ARIKOKAHA, NIAKARAMANDOUGOU et TORTIYA, Communes et Sous-préfectures, qu’elle a été informée ce jour, du décès de Madame PEGNANKPAN OUROH, candidate suppléante du candidat titulaire GUIBESSONGUI N’Datien Koné Severin dans ladite circonscription.

Par conséquent, en application de l’article 84 du Code électoral et de l’article 18 de la loi n° 2004-495 du 10 septembre 2004 portant suppléance des députés à l’Assemblée nationale, il est sursis de plein droit à l’élection du député de la circonscription n° 97 ARIKOKAHA, NIAKARAMANDOUGOU et TORTIYA, Communes et Sous-préfectures.

Conformément aux dispositions des articles précités, la Commission électorale indépendante y procédera à une nouvelle élection dans un délai d’un mois, à compter de la date initialement prévue pour la tenue du scrutin.

Fait à Abidjan, le 05 mars 2021

Pour le Secrétaire Permanent

P/O le Directeur de Cabinet

du Président de la CEI

YAO Kouamé

Comments

comments