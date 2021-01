Législatives 2021: désaccord sur le choix des candidats/ L’opposition se divise

Réunion de l’opposition ivoirienne à Abidjan

Le pari d’aller en rang serré aux élections législatives du 06 mars 2021 ne sera finalement pas tenu par l’opposition ivoirienne.

Malgré toutes les tentatives du président du PDCI, Henri Konan Bédié de recoller les morceaux, les divergences nées çà et là dans le camp de l’opposition aura eu raison de l’unité d’action de toute la classe de l’opposition.

En effet, comme annoncé dans nos différents articles, le consensus tant recherché pour aller à ce scrutin législatif du 06 mars 2021 n’a pas été trouvé, et ce, malgré plusieurs réunions tenues et dirigées par le président de la plateforme de l’opposition ivoirienne, Henri Konan Bédié.

C’est donc finalement en rang dispersé que ces Partis politiques de l’opposition, membres de la coalition iront à l’assaut du suffrage du peuple en mars prochain.

Cette opposition ivoirienne qui devait se repenser à travers une introspection profonde et réinventer les meilleures approches, aura échoué face à cet exercice ultime.

Après donc plusieurs réunions pour dégager un consensus, l’on pourra sans pour autant se tromper affirmer que malheureusement les appétits et autres guerres de positionnement au sein de cette opposition auront pris le dessus.

La semaine dernière, certains petits partis membres de la coalition de l’opposition avaient pris leur distance de la plateforme des partis et groupements politiques de l’opposition.

Ce jour, lundi 18 janvier 2021, KOACI apprend via un communiqué dont nous disposons d’une copie que le Cojep de Blé Goudé a décidé de suspendre sa participation aux activités liées aux élections législatives tant au sein de la CDRP qu’avec les plateformes de l’opposition.

Le Parti de Blé Goudé affirme qu’il se soustrait de tout engagement au sein de la CDRP et reconsidère sa collaboration avec ladite coalition dès la publication du présent communiqué et entend enfin poursuivre et renforcer leur tournée de compassion, de solidarité, d’écoute et de consultation des populations afin de définir avec elle ses priorités.

