Législatives à Alépé: l’opposition échoue, Hermane Aboa indexé

«À tous ceux qui viennent pleurnicher en colère pour me rendre responsable de la défaite de l’opposition à Alépé, vous avez été les mêmes à dire que je n’étais pas de votre parti et que je ne représentais rien sur le terrain. Donc de grâce, arrêtez vos leçons de morale dans lesquelles vous ne critiquez que dans un sens. Mon âme ne vous appartient pas.

Si ma défaite à cette participation aux législatives à Alépé signe ma mort politique selon vous, je vais à présent travailler à ma résurrection. Ne vous en inquiétez pas. Et ne percevez pas les leçons que je tire comme des regrets. Non au grand jamais je ne regrette d’avoir présenté ma candidature. Je tire des leçons car cela me permettra de mieux orienter la stratégie pour des échéances futures.

Vous me disiez sans poids sur le terrain. Ça a été une occasion pour moi de saisir combien je pèse réellement afin d’ajuster et devenir un poids lourd comme ceux que vous adulez tant. À ce propos, même si j’ai déjà une idée du résultat des urnes, je vous exhorte à attendre comme moi les chiffres officiels. Et peut-être, cela vous permettrait de mieux critiquer et me jeter à la vindicte populaire. Je n’ai pas été dernier. Et je ne suis qu’à mon premier essai. Aussi je m’attendais à toutes les éventualités. So give me a break!»

