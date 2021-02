Législatives à Dabakala : Duel de Titan dans entre le Jean Luis Billon et le RHDP

A deux semaines des élections législatives pour l’élection des deux cents

cinquante-cinq (255) députés qui doivent siéger à l’Assemblée nationale,

l’ambiance est toute particulière au sein du département de Dabakala dans la région du Hambol.

Deux candidats s’affrontent pour le siège du département. Il s’agit de Jean Louis Billon du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA) et Aboubakary Coulibaly du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), par ailleurs député sortant de Dabakala. Mais Jean Louis Eugène Billon, secrétaire exécutif du Pdci-Rda en charge de la Communication, l’Information et la propagande, a décidé de faire face au Rhdp qui a la majorité dans ce département. L’ancien maire indépendant de Dabakala et ex-président du Conseil régional Rhdp du Hambol est candidat dans la circonscription électorale de Dabakala, Sokala-Sobara, Tendene-Bambarasso et Yaossedougou communes et sous-préfectures. Cette fois-ci l’homme d’affaires ivoirien est le candidat du Pdci-Rda et d’EDS.

Pour les houphouétistes, perdre le seul poste de député dans la circonscription précitée, ce serait perdre les 6 postes de députés de la région du Hambol. En effet depuis 2001, le RDR aujourd’hui le Rhdp occupe tous les postes électifs de cette localité de la région du Hambol où le parti d’Alassane Ouattara règne en maître absolu. Un duel de titan qui crée déjà une ambiance particulière à Dabakala.

Pour les partisans du Rhdp, Dabakala reste le fief du RHDP. Pour eux, Jean luis Billon n’a pas tenu ses promesses lors de la campagne municipale de 2001 lorsqu’il avait promis d’électrifier tous les villages de la commune. Etant maire pendant plus de 10 ans, rien n’a été réalisé. Du côté des partisans du candidat PDCI-RDA, ces accusations sont « infondées et opportunistes ». Selon eux, le poste de député étant important n’a pas profité au département pendant ces 10 dernières années, faisant allusion à l’incapacité de député sortant RHDP.

Avant le début des campagnes, les militants s’activent déjà pour faire de cette élection une fête.

Prince Khalil, AbidjanTV.net

