Législatives ivoiriennes / Gnamien Konan depuis la maison du parti : “Pour nous tous les CANDIDATS INDÉPENDANTS sont RHDP”

En Côte d’Ivoire, l’élection législative s’annonce animée, l’opposition dans son entièreté a décidé de participer.

L’ ex ministre ivoirien, Gnamien Konan, depuis la maison du PDCI-RDA, au cours de la conférence de paresse de ce jour, fait le grand déballage et explique tout. ” Nombreux sont les IVOIRIENS qui se demandent , ce qui a changé. Pourquoi L’OPPOSITION va aux LÉGISLATIVES alors qu’on a boycotté les ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ?

Je voudrais dire aux IVOIRIENS que rien a changé , L’OPPOSITION n’a pas changé . Nous continuons de ne pas reconnaître L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE qui s’est déroulée et le RÉSULTAT.

Cependant , il s’agit de DEUX POUVOIRS bien DIFFÉRENTS , SÉPARÉS et INDÉPENDANT au terme de NOTRE CONSTITUTION .

Et les ÉLECTIONS LÉGISLATIVES sont des élections LOCALES . Et ce à quoi L’OPPOSITION tient le plus , c’est l’octroi des PV issus des BUREAUX de VOTE” dit-il.

Qualifiée d’impuissante par l’adversaire politique, le président de la Nouvelle Côte d’Ivoire, veut passer à la démonstration de puissance face au pouvoir d’Abidjan. “Nous ne pouvons pas concéder tous les POUVOIRS au RHDP . Ce sont des POUVOIRS SÉPARÉS et nous avons les moyens de le prendre car nous sommes MAJORITAIRES et nous allons le démontrer .

Nous avons ce devoir de PROUVER au plan NATIONAL comme INTERNATIONAL que le RHDP sans la FORCE est un pouvoir MINORITAIRE.

Sinon, je le répète rien a CHANGÉ. L’OPPOSITION est toujours dans son COMBAT”, affirme-t-il.

Gnamien Konan dévoile les enjeux de ces Elections Législatives avenir.

“(…) La seule façon de rendre hommage à tous ceux qui sont TOMBÉS, c’est de remporter ces ÉLECTIONS LÉGISLATIVES.

C’est aussi un impératif, pour tous nos EXILÉS , ceux qui sont en PRISON . Nous avons le droit de relever ce DÉFI et nous allons le relevé .

Il n’aura pas officiellement un CANDIDAT de la COALITION de L’OPPOSITION que le président HENRI KONAN BÉDIÉ préside contre un autre CANDIDAT .” Dit-il.

L’opposition ira à ses élections avec un seul candidat, annonce l’opposant.

“Il y’aura un SEUL CANDIDAT par SIÈGE pour le compte de L’OPPOSITION.

On sera ensemble, quelque soit le CANDIDAT choisi , on sera tous DERRIÈRE lui . Si vous voyez un INDÉPENDANT quelque part , c’est qu’il n’est pas de L’OPPOSITION . C’est un FAUX INDÉPENDANT envoyer par le RHDP pour faire DIVERSION “

Pour nous tous les CANDIDATS INDÉPENDANTS sont RHDP. Y’a pas D’INDÉPENDANT chez nous.” conclut-Il.

Notons que les élections législatives ivoiriennes de 2021 ont lieu le 6 mars 2021 afin de renouveler les 255 membres de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire.

Sapel MONE

