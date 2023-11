L’entrée de deux camions de carburant par jour à Gaza divise le gouvernement israélien

Israël autorise l’entrée de carburant en petite quantité dans la Bande de Gaza. Le Premier ministre Benyamin Netanyahu s’y opposait jusqu’à présent et affirmait que le mazout serait détourné par le Hamas. Une décision qui divise profondément le gouvernement israélien et pourrait avoir des répercussions politiques.

23 mille litres de carburant quotidiens pour la bande de Gaza. Deux camions-citerne par jour. C’était une requête américaine. Israël n’a pas pu dire non. Mais c’est un allègement qui provoque la colère de l’aile droite du gouvernement israélien.

La décision est notamment fustigée par les ministres d’extrême droite Itamar Ben Gvir et Bezalel Smotrich. Une décision qualifiée de bizarre et de cadeau humanitaire. Pour Smotrich, pas question du moindre geste tant que les 240 otages sont toujours retenus à Gaza. Il proteste également contre le fait qu’il ne soit informé des décisions du cabinet de guerre seulement après coup. Et il demande de reconfigurer ce cabinet de guerre qui comprend trois membres seulement à l’heure actuelle de manière à inclure des représentants de tous les partis de la coalition.

Mini-crise ministérielle donc en pleine guerre. Ce samedi soir, le Premier ministre israélien va organiser une réunion élargie de son cabinet pour mettre les choses au point. Pour Benyamin Netanyahu, la livraison quotidienne de cette petite quantité de carburant va accroître en fait la marge de manœuvre diplomatique d’Israël pour lui permettre de poursuivre ses opérations militaires dans l’enclave palestinienne.