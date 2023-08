Réunis en sommet en Afrique du Sud, les Brics ont annoncé accueillir six nouveaux pays membres. Parmi ses adhérents, figurent deux pays africains.

Les BRICS accueillent six nouveaux membres dont 2 pays africains

Le 15e sommet des BRCIS, bloc réunissant le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud se tient du 22 mardi au 24 août à Johannesburg, ville sud-africaine. Lors d’un point presse au centre de conférence de Johannesburg, pour faire le bilan de leurs délibérations, le président sud-africain, Cyril Ramaphosa a annoncé l’arrivée de six nouveaux membres au sein de ce groupe qui promeut un monde multipolaire et équitable.

En effet, deux pays africains, l’Égypte et l’Éthiopie font leur entrée au sein des BRICS avec l’Argentine, l’Iran, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Leur adhésion prendra effet au 1er janvier 2024, a précisé le président sud-africain. Il s’agit d’une décision historique qui va certainement transformer la dynamique au sein du groupe, avec des pays aussi variés en termes d’économies avec notamment des producteurs de pétroles.

Les Brics, qui vont devoir se trouver un autre nom, ont donc réussi à trouver un terrain d’entente, autour des critères d’entrée et des candidats à accepter, puisque le choix a dû se faire à l’unanimité. Pour rappel, l’Afrique du Sud était le dernier pays à rejoindre les BRICS en 2010 sous la présidence de Jacob Zuma.