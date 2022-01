Les dessous de la visite d’amitié et de travail au Gabon

Au cours d’une visite d’amitié et de travail, le lundi 17 janvier 2022 à Libreville (Gabon), le Président ivoirien, Alassane Ouattara, a évoqué avec son homologue gabonais, Ali Bongo Ondimba, les questions relatives au renforcement de la coopération bilatérale, mais également les questions de paix et de sécurité sur le continent africain, ainsi que la lutte contre la pandémie de Covid-19.

S’agissant de la coopération bilatérale, les deux Chefs d’Etat se sont réjouis des échanges et de la confiance entre les deux pays, caractérisés, notamment, par la présence de nombreux Ivoiriens au Gabon et de nombreux Gabonais en Côte d’Ivoire dans plusieurs secteurs d’activités et structures internationales.

Ils ont, en outre, abordé les questions liées à la sous-région ouest-africaine avec, notamment, la situation au Mali et en Guinée. A ce niveau, Alassane Ouattara a fait le point des dernières évolutions dans ces deux pays au Président Ali Bongo, dont le pays est actuellement membre du Conseil de Sécurité de l’ONU.

Sur le plan international, les deux Chefs d’Etat ont abordé le phénomène du changement climatique, avec les problèmes de déforestation aussi bien au Gabon qu’en Côte d’Ivoire. A cet égard, le Président Alassane Ouattara a félicité son homologue pour le Prix décerné récemment au Gabon pour son engagement dans la résolution de cette problématique.

Au terme de la Visite, le Président Alassane Ouattara a regagné Abidjan dans l’après-midi.

