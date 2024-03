Les deux camerounais Francis Ngannou et Cédric Doumbé battus

Cette semaine, les combattants camerounais Francis Ngannou et Cédric Doumbé ont connu des revers sur le ring, une touche amère à leurs glorieux récents parcours sportifs.

L’Accor Arena de Paris a été le théâtre d’un combat attendu jeudi soir entre Cédric Doumbé et Baki (Baysangour Chamsoudinov). Malheureusement pour Doumbé, le match a été interrompu au troisième round par l’arbitre. La cause de cette décision a été la découverte d’un objet étranger, probablement un morceau de verre ou de bois, enfoncé sous le gros orteil de Doumbé.

Sa demande à l’arbitre pour lui permettre de retirer l’objet a été rejetée. Incapable de continuer à combattre correctement dans de telles conditions, Doumbé a vu la victoire lui échapper, laissant ainsi le jeune combattant tchétchène Baki (22 ans) triompher sans gloire.

Tout de suite après, tous les regards étaient rivés sur l’Arabie Saoudite où Francis Ngannou, un autre camerounais, affrontait l’anglais Anthony Joshua dans un combat de boxe très attendu, sous le regard attentif de son précédent adversaire, Tyson Fury.

Francis Ngannou – Anthony Joshua, et un KO inattendu

Cependant, la soirée n’a pas été celle espérée pour Ngannou, le combattant MMA qui s’est récemment lancé dans la boxe a passé une mauvaise soirée. Il a été mis KO dès le deuxième round après avoir déjà été envoyé au tapis lors du premier, laissant les supporters d’Anthony Joshua en liesse sous les acclamations de Tyson Fury.

Ces deux défaites consécutives ont plongé « Le Continent », surnom du Cameroun, dans une grande déception. Malgré leurs indéniables qualités de grands combattants, Ngannou et Doumbé sont désillusionnés dans ce début de mois de mars 2024.

Les deux fiertés africaines devront vite remonter sur le ring et dans l’octogone pour gommer cette mauvaise semaine de leur parcours. Cédric Doumbé s’est d’ailleurs déjà positionné pour une revanche qu’il espère d’ici mai prochain.