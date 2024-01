Les Éléphants à Yamoussoukro ce samedi pour la 8eme de final

Qualifiés en tant que meilleur troisième, la Côte d’Ivoire est contrainte de quitter le stade d’Ebimpé où elle a disputé ses trois matches de poules pour évoluer à Yamoussoukro, la capitale politique qui a abrité les rencontres de la poule C.

Les Pachydermes ivoiriens sont attendus au pied de la Basilique Notre Dame de la Paix le samedi 27 janvier 2024, en fin d’après-midi.

Selon les échos qui nous sont parvenus depuis leur camp de base, l’équipe quitte Abidjan aux alentours de 14h après une séance d’entraînement programmée le matin.

Ils embarqueront ensuite dans leur bus pour rallier Yamoussoukro par la route. Dans la capitale politique, Emerse Faé et sa troupe prendront leur quartier à l’hôtel Parlementaire de Yamoussoukro. Ex-quartier général des équipes de la Gambie et de la Guinée dans la poule C.

Une autre séance d’entraînement devrait être programmée à 20h, l’heure du match des huitièmes de finale contre les Lions de la Teranga. Dimanche, ce sera la conférence de presse d’avant-match au stade Charles Konan Banny qu’animeront l’entraîneur de la Côte d’Ivoire et un de ses joueurs.

La population de Yamoussoukro qui a célébré avec ferveur la qualification de la Côte d’Ivoire et qui s’est réjouie par ailleurs de la programmation du match contre le Sénégal au stade Charles Konan Banny, va sans doute réserver un accueil chaleureux à Serge Aurier et ses coéquipiers en attendant le grand jour.