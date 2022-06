Les Etats-Unis se considèrent comme « l’émissaire de Dieu sur Terre », Vladimir Poutine

Lors de la session plénière du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, ce 17 juin, le président russe Vladimir Poutine a pris la parole et s’est également exprimé sur le contexte politique mondial et sur Ukraine.

Au cours d’un discours prononcé dans le cadre du Forum économique de Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine a condamné les pays occidentaux, accusant les États-Unis de traiter d’autres pays comme des « colonies ». Il a accusé l’Occident « d’arrogance coloniale » et de « vouloir écraser son pays » avec des sanctions « imprudentes » et « stupides« , qui n’ont jamais eu la moindre chance de fonctionner. « Rien ne sera plus comme avant dans la politique mondiale »… « L’ère de l’unipolarité a cessé d’exister, malgré toutes les tentatives de ses bénéficiaires pour le préserver à tout prix. »

« Nous sommes un peuple fort et pouvons faire face à n’importe quel défi. Comme nos ancêtres, nous résoudrons tous les problèmes, toute l’histoire millénaire de notre pays en témoigne », a déclaré Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a déclaré que l’Union européenne pourrait perdre plus de 400 milliards de dollars (381,5 milliards d’euros) à cause de ces sanctions, qui, selon le président russe, se retourneraient contre ceux qui les ont prises.

« La Russie n’est pas à blâmer pour la hausse actuelle des prix des céréales« , a souligné Vladimir Poutine, qui accuse les États-Unis de faire grimper les prix des denrées alimentaires en faisant « tourner la planche à billets » et en « s’accaparant » les vivres sur les marchés mondiaux. Pour Vladimir Poutine, les Etats-Unis se considèrent comme « l’émissaire de Dieu sur Terre », Washington et ses alliés tentant de « changer le cours de l’histoire » pour affaiblir une Russie souveraine et indépendante.

Un discours fort qui intervient quelques heures seulement après que la Commission européenne recommande d’accorder à l’Ukraine le statut de candidat à l’Union européenne, a annoncé vendredi la présidente de l’exécutif européen. Un pas important en vue d’une adhésion et qui pourrait être lourd de conséquence sur l’échiquier international.

Melv

