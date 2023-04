Les factions palestiniennes appellent à défendre Al-Aqsa contre l’agression sioniste

Plus tôt lundi, un Palestinien est tombé en martyr sous les balles de l’occupation lors d’une prise d’assaut du camp d’Aqabat Jaber, à Ariha.

Le mouvement de résistance Hamas a appelé les Palestiniens dans un communiqué à continuer à occuper Al-Aqsa et à le défendre contre l’attaque sioniste continue.

A son tour, le mouvement du Jihad islamique a déclaré, dans un communiqué distinct, que les “crimes (sionistes) contre les civils palestiniens n’auront pas raison de la détermination de notre peuple à poursuivre son chemin vers la liberté”.

Pour sa part, le Mouvement libéral palestinien a indiqué que le meurtre d’un garçon à Ariha “prouve l’étendue de l’ignominie” de l’entité sioniste.

Et d’ajouter: “Les crimes de l’occupation ne briseront pas la volonté de notre peuple, ni n’arrêteront la marche de sa résistance, au contraire ils augmenteront sa détermination”.

Quant aux Comités de résistance en Palestine, ils ont assuré dans un communiqué que “le sang palestinien ne sera pas vain et l’ennemi en paiera le prix”, appelant à une “escalade de la résistance”.

Dans ce contexte, le Comité de suivi de la Coalition des forces nationales et islamiques a appelé les Palestiniens à “affronter et défier davantage les politiques et mesures de l’occupation à El Qods et ce, par tous les moyens disponibles”.

Il a également appelé à plus “d’unité nationale et d’action commune”.