« Les gouvernants qui vont organiser des élections au lendemain de la sortie de la crise du coronavirus auront du mal à se faire réélire », André Silver Konan

” A mon avis (et je peux me tromper), les gouvernants qui vont organiser des élections au lendemain de la sortie de la crise du coronavirus auront du mal à se faire réélire, surtout s’ils ont été incapables d’être aux côtés de leurs peuples, à travers des plans sociaux clairs et non des slogans vaseux dont très peu en profitent, en réalité, hormis des privilégiés du camp au pouvoir. Je répète: il y a eu un avant coronavirus, il y aura un après coronavirus. Toutes choses seront nouvelles. Ou presque. A bon entendeur salut ! “

