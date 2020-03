Les internautes recadre Gon qui tente de sensibiliser sur le coronavirus

Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly au petit matin du lundi 23 mars 2020 a tenté de sensibiliser les internautes sur le Coronavirus (Covid-19) à travers sa page officielle Facebook et s’est buté à un recadrage de plusieurs internautes.

« Ce matin, à mon arrivée au bureau. Pour nous protéger et protéger les autres contre le Coronavirus, respectons les mesures de prévention », a indiqué le Premier ministre, chef de gouvernement, Amadou Gon Coulibaly. A ce message les internautes semblent ne pas faire bon accueil à lire la plupart des différents commentaires. Le candidat du RHDP est traité d’avoir pris une décision qui a favorisé la propagande de la maladie à Coronavirus (Covid-19) en Côte d’Ivoire.

« Ton acte aurait dû commencer par le blocage des frontières depuis bien longtemps et le confinement total de tous les passagers à l’INJS et non seulement une partie. Ce qui arrive au pays est la conséquence de votre initiative personnelle de « gérer en B to B » les 1213 voyageurs. Voilà que nous sommes tous dans la merde », a fait savoir l’internaute Felix Amani. Sur le même ton un autre ajoute :

« Vous êtes l’initiateur de l’auto-confinement, et il se trouve que ces personnes que vous étiez sensé surveiller se baladent partout dans le pays. La maladie progresse et toujours pas de mesure ferme. Je crois que vous devez des excuses à la nation. Vous avez perdu le contrôle de la situation depuis l’incident de l’INJS, il est maintenant temps d’être réaliste et d’imposer une mesure à la hauteur de la situation. Le virus ne se déplace pas seul mais par contact humain, aussi longtemps qu’il y aura mouvement de masse le virus se répondra partout dans le pays » a estimé celui-ci.

Des voyageurs d’un vol en provenance de France confinés à l’institut National de de la Jeunesse et des Sports (INJS) de Marcory dans la nuit de lundi 16 au mardi 17 mars ont accusé des personnalités en provenance de la France de n’avoir pas été mises, comme eux, en quarantaine. Constat irritant à leurs yeux d’un deux poids, deux mesures, au regard des dispositions arrêtées lundi dernier par le gouvernement à l’issue d’un Conseil national de sécurité (CNS) qui a, ajouté aux conditions de confinement dans un contexte de précipitation pour les autorités, a fait monter la pression.

Une affaire dont les échos sont allés jusqu’à contraindre des membres du gouvernement à se déplacer sur place. Les autorités, mal préparées au confinement et la mise en place de zones dignes à cet effet au constat, ont fini par baisser les bras et ordonner aux voyageurs mécontents, qualifiés d’irresponsables par certains au regard du risque encouru et de leurs pays de provenance confinés, de regagner leurs domiciles où ils seront confinés.

Décision qui donnera lieu à toutes sortes d’indignations au regard du potentiel danger de contamination au Covid-19 des habitants du pays gagné par la vague de psychose venue d’Europe à travers ses médias. Interrogé par un internaute sur le cas des personnalités évoquées, le premier ministre soutient n’avoir donné quelconque ordre de levée de confinement à l’INJS, certains voyageurs n’ayant pas respecté les mesures de mise en quarantaine selon son constat.

« Dès que j’en ai été informé, j’ai donné des instructions fermes pour exiger que les familles concernées prennent toutes les dispositions nécessaires pour leur confinement à leur domicile »

« Certainement pas ! Certains voyageurs n’ont pas respecté les mesures de mise en quarantaine prévues à leur arrivée à l’aéroport Félix-Houphouët-Boigny, malgré les consignes strictes données par le gouvernement », explique Amadou Gon qui précise par ailleurs avoir été informé de la situation et donné des instructions. « Dès que j’en ai été informé, j’ai donné des instructions fermes pour exiger que les familles concernées prennent toutes les dispositions nécessaires pour leur confinement à leur domicile », a confié le chef du Gouvernement sous le feu des critiques.

Voici pourquoi les Ivoiriens ne décolèrent pas. Une chose est sûre les Ivoiriens veulent la rupture de la chaîne de transmission de cette maladie en Côte d’Ivoire. Après donc avoir créé cette situation que va faire Gon, alors que le ministère de la Santé et de l’hygiène publique, Dr Aka Aouélé au soir du dimanche 22 mars 2020, a déclaré au journal télévisé de 20 heures sur la RTI 1 que la Côte d’Ivoire enregistre 25 cas testés positifs de Coronavirus ?

