« Les Ivoiriens sont les plus heureux de l’Afrique de l’Ouest »

Selon le rapport mondial sur le bonheur, la Côte d’Ivoire est en tête du classement réduit à l’Afrique de l’Ouest. Ce qui fait des Ivoiriens, les plus heureux de cette partie du continent africain.

Dans le classement des pays les plus heureux du monde en 2024, la Côte d’Ivoire est classée 96è sur le plan mondial contre la 114è place en 2023. Cette percée positionne le pays d’Alassane Ouattara en 8è position en Afrique et surtout en première position en Afrique de l’Ouest. Le classement de cette région se présente comme suit :

1- Côte d’Ivoire

2- Guinée

3- Sénégal

4- Nigeria

5- Niger

6- Burkina Faso

7- Mauritanie

8- Gambie

9- Bénin

10- Ghana

11- Libéria

12- Mali

13- Togo

Selon World Happiness Report, la Côte d’Ivoire occupe la 100è place dans le monde en ce qui concerne la catégorie des jeunes âgés de moins de 30 ans. Pour les personnes âgées de 60 ans et plus, le pays se classe 96è.

Ce positionnement de la Côte d’Ivoire, issu de l’enquête de World Happiness Report, est discutable selon certaines opinions. Cette performance du pays ne serait pas aussi présente dans la vie réelle des Ivoiriens.

Selon Numbeo, la Côte d’Ivoire occupe actuellement la première place dans le top 10 africain des pays où le coût de la vie est le plus élevé. Cela se traduit d’ailleurs par les complaintes des Ivoiriens qui dénoncent la cherté de l’électricité, de la connexion internet et des produits de première nécessité.

Alors, certains observateurs se demandent bien comment les Ivoiriens peuvent être heureux dans un pays où la vie coute les yeux de la tête ? La méthodologie utilisée dans le classement des pays les plus heureux pourrait bien répondre à cette préoccupation. Selon World Happiness Report, « les scores sont basés sur les propres évaluations de la vie des individus, en particulier sur leurs réponses à la question d’évaluation de la vie de l’échelle de Cantril à un seul élément. Les scores de bonheur sont basés sur les populations résidentes de chaque pays, plutôt que sur leur citoyenneté ou leur lieu de naissance ».

Au-delà de toutes données mathématiques, Ayn Rand dira que : « Le bonheur est un état d’esprit qui procède de l’accomplissement de vos valeurs ». Quant à Kant, il indique que le bonheur est un concept indéterminé : chaque personne le définit selon ses préférences et ses goûts. « Le bonheur est un idéal de l’imagination et non de la raison« , affirme le philosophe.

En Afrique, et particulièrement en Afrique de l’Ouest, les Ivoiriens sont connus pour leur « côté ambianceur ». C’est un pays où la bonne humeur semble se placer au-dessus de tout. Cela peut faire croire qu’ils baignent dans le bonheur.