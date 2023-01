Les législatives de 2023 au Bénin: les recommandations de la mission d’observation de la CEDEAO à la CENA

Dans le cadre de la tenue des élections législatives au Bénin, une délégation de la CEDEAO était en mission d’observation au Bénin. A l’issue du scrutin, la mission d’observation a fait des recommandations à la CENA et aux partis.

Satisfaction dans le rang de la mission d’observation de la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO). C’est le moins qu’on puisse dire au regard du contenu de la déclaration préliminaire faite par les émissaires de l’organisation sous régionale.

Après avoir apprécié les conditions de déroulement du scrutin qui s’est globalement déroulé sans qu’il n’y ait rien de particulier à signaler, selon la mission d’observation de la cedeao. « …En conclusion, je déclare que les élections législatives du 8 Janvier 2023 au Bénin se sont déroulées globalement conformément aux textes et lois de la République du Bénin et du protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance« , a annoncé Raimundo Pereira, ancien président de la République de Guinée – Bissau et chef de la mission de la CEDEAO.

Après avoir fait constater le bon déroulement du scrutin, la mission d’observation de la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) a fait quelques recommandations à l’endroit de la commission électorale nationale autonome et des partis politiques.

Recommandations de la mission d’observation de la CEDEAO…

Après des avis favorables sur le déroulement de la campagne électorale et du scrutin du dimanche 8 Janvier, la mission d’observation de la cedeao a demandé à la commission électorale nationale de proclamer les résultats dans les meilleurs délais afin d’apaiser la situation et de lever toute suspicion.

A l’endroit des partis politiques, ,la mission d’observation de la cedeao les invite à s’abstenir de toute proclamation prématurée de résultats et à recourir aux voies de recours législatifs en cas de contentieux.

A l’endroit des autorités du pays, la mission d’observation de la cedeao les invite à poursuivre l’effort dans l’organisation inclusive des élections et à favoriser la création de condition d’accès au poste de vote aux personnes qui ont des mobilités réduites.

