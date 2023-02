Les meilleurs élèves d’un groupe scolaire de Kouto récompensés

L’association des femmes leaders (FELEAD) de Tengrela, conduite par sa présidente, Koné Wassa, a procédé, samedi 11 février 2023, à la remise de 14 prix d’excellence, récompensant les meilleurs élèves du premier trimestre du groupe scolaire Tiémoko Diarra de Poniakélé, dans la sous-préfecture de Gbon.

Ouvert il y a quatre ans, l’école primaire ne compte que les niveaux du CP1 au CE2 et le secondaire de la 6e à la 4e, et ce sont les deux premiers de chaque classe qui ont reçu un prix comprenant des dictionnaires de langues et des manuels scolaires.

Mme Koné a déclaré que pour cette première édition, elle souhaite créer une saine émulation afin de pouvoir primer un plus grand nombre les prochaines fois. La présidente a félicité les lauréats, les a encouragés à garder le cap et a invité les autres à redoubler d’efforts dans la tâche.

Koné Issouf, en classe de CE2, meilleur élève du cycle primaire avec une moyenne trimestrielle de 9 sur 10 a soutenu que c’est avec grande satisfaction qu’il reçoit ce prix d’excellence, c’est donc une motivation pour lui à poursuivre sur cette lancée.

Avec 17,23 de moyenne en 4e, Koné Zonzérégué promet de rester en tête pour toujours bénéficier de récompenses.

Selon le fondateur, Hamidou Diarra, à la fin de chaque année scolaire, depuis son ouverture, le groupe scolaire Tiémoko Diarra organise une journée d’excellence pendant laquelle plusieurs catégories d’élèves méritants reçoivent des prix.

