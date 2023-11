Les organisateurs du Rallye des Gazelles tronquent la carte du Maroc

Le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc qui se déroule chaque année sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, pourrait bien voir sa 33ème Édition, prévue du 12 au 27 avril 2024, annulée.

Sur le site officiel de ce rallye qui se déroule sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, et avec des sponsors de prestige du Maroc et à l’International, et on vous fait gré d’autres éminents partenaires, une carte Google a été effectivement publiée faisant explicitement référence au «Sahara occidental» et donc tronquée des régions du sud du Royaume.

En effet, les organisateurs de l’évènement “éco-concept“ original créé en 1990, sont allés au-delà de la limite morale ou éthique, à travers des agissements inacceptables et aux, conséquences graves, en touchant à la sacralité du Royaume à savoir, le Sahara marocain. Il est donc tout à fait légitime, pour les “Marocaines“ et Marocains, de s’interroger sur ce que fait une carte du leur pays, tronquée et qui plus est, est erronée alors que l’évènement est lié à un évènement prestigieux et unique qui se déroule de surcroit au Maroc.

Et dire que c’est un rallye où la navigation à l’ancienne en hors-piste compte plus que toute chose. C’est aussi dire, combien la connaissance parfaite de la géographie du terrain doit être de mise dans cet évènement sportif exclusivement réservé aux dames. Alors de là, à rater la carte du pays hôte ou tout au moins passer à côté, il est comme qui dirait, une intention délibérée de nuire au Maroc.

Cet acte délibéré ou pas, dit également tout de la “bienveillance et la considération“ à l’égard du Maroc et ses provinces du Sud de la part des organisateurs français responsables de l’événement et particulièrement, la fondatrice et directrice du rallye, Dominique Serra. Leur attitude arrogante envers leurs collègues autochtones dont ils rechignent le soutien, les ont poussés à faire des erreurs car, emprunts d’une fatuité qui témoignent davantage de leur vanité que de leur ignorance. .

Pourtant à l’ouverture du site officiel on peut lire : « Le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc est une aventure humaine unique qui rassemble des femmes du monde entier dans le Sahara Marocain » Sic ! Avant de poursuivra : » Le Rallye des Gazelles est le seul rallye-raid au Monde certifié par la norme environnementale ISO 14001 et s’inscrit, toute l’année, dans un programme RSE axé sur l’empowerment des femmes et le respect des pays ».

Ce qui n’est pas le cas pour ce dernier point. Il est vraiment triste de constater que pour l’organisation de tels évènements au Maroc, on adjuge généralement cette dernière à des agences d’événementiel étrangères loin de la réalité du Royaume et qui profitent entièrement de son financement pour se beurrer plus qu’il n’en faut. Comme s’il n’y avait pas assez de savoir-faire marocain.

Il est important également de rappeler que pour participer à ce Rallye qui prend son départ de Monaco, que les frais de participation par équipage s’élèvent à environ 30 000 €, ils comprennent les droits d’inscription, l’organisation, l’assistance sur place, les systèmes de sécurité obligatoires, et ô paradoxe, “le stage de navigation“ et de pilotage.

Ces agences continuent d’agir comme au temps jadis de la colonisation en bons colons qui opèrent en terrain conquis, en se considérant comme « déconnectées du temps et de l’espace ». Il est vraiment “temps“ pour elles de se recycler à des activités plus terre-à-terre puis que la défense de leur bifteck en dépend. C’est du gâchis quand on sait qu’au lieu d’ajouter au prestige du Maroc et à sa souveraineté, on lui porte atteinte de par une ingratitude sans pareil avec de tels agissements, vils et mesquins, à la principale raison d’être de ce Rallye.