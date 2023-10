Les pays africains appellent à stimuler l’investissement dans les systèmes agroalimentaires

Le Forum régional africain sur l’Initiative main dans la main (HiHI) a réuni plus de 100 parties prenantes de tout le continent africain pour une session en ligne de deux jours afin de discuter et de délibérer sur les moyens d’accélérer les efforts collectifs pour faciliter et stimuler les investissements pour la transformation des systèmes agroalimentaires par le biais de l’approche main dans la main.

Le Forum a constitué une plateforme de dialogue, de collaboration et de partage des connaissances entre les pays membres, les autorités régionales, les institutions financières nationales, régionales et internationales, les partenaires de développement, le secteur privé, les organisations de la société civile, les organisations de producteurs et les experts internationaux.

L’Afrique subsaharienne a été témoin d’une tendance inquiétante à la hausse de la faim depuis 2010 en raison de défis combinés, notamment le changement climatique, les conflits et les conditions économiques.

L’Afrique abrite la plus forte proportion de la population confrontée à la faim par rapport aux autres régions du monde, et plus d’un milliard d’Africains n’ont pas les moyens d’avoir une alimentation saine.

« L’action collective et la participation resteront les acteurs essentiels de la transformation des systèmes agroalimentaires africains. Chacun d’entre nous a un rôle à jouer dans cette initiative. Je vous invite tous à faire votre part, qu’il s’agisse d’investissements au niveau national, de partage des connaissances ou de contributions aux meilleures pratiques », a déclaré M. Abebe Haile-Gabriel, Sous-Directeur général de la FAO et Représentant régional de la FAO pour l’Afrique.

Le rapport distribué par le Groupe APO au nom du Bureau régional de la FAO pour l’Afrique, note que l’Initiative main dans la main de la FAO (HiHI) a été établie pour faire face à la crise alimentaire et soutenir les Objectifs de développement durable (ODD) d’éradication de la pauvreté (ODD 1), d’élimination de la faim et de la malnutrition (ODD 2), et de réduction des inégalités (ODD 10) en adoptant une approche orientée vers le marché pour augmenter la quantité, la qualité, la diversité et l’accessibilité des aliments nutritifs sur les marchés alimentaires locaux, nationaux et régionaux.

L’Initiative cherche à maximiser les revenus agricoles des ruraux pauvres, à générer des revenus pour les investissements publics dans la durabilité, et à impliquer les parties prenantes dans un processus dirigé et pris en charge par le pays.

A ce jour, la FAO travaille dans 35 pays subsahariens avec le gouvernement et d’autres parties prenantes sur les activités HiHI et a aidé les pays à élaborer des dossiers d’investissement et à convoquer des forums multipartites pour trouver des partenaires et faciliter les investissements. Le Mali et le Zimbabwe, par exemple, ont organisé des forums nationaux sur l’investissement qui ont suscité une vague d’intérêt et d’engagement.

À ce stade critique des efforts déployés pour atteindre les ODD, cette table ronde en ligne a été organisée par le Bureau régional de la FAO pour l’Afrique les 30 et 31 août 2023 afin d’encourager une plus grande participation à l’Initiative dans la région africaine, à la suite du succès du premier Forum mondial d’investissement 2022 à Rome en octobre dernier, ainsi que pour préparer efficacement le deuxième Forum mondial d’investissement 2023 à Rome en octobre de la même année.

Douze pays africains ont présenté leurs dossiers d’investissement : Le Cameroun, l’Éthiopie, la République du Congo, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Kenya, le Malawi, le Nigeria, le Rwanda, la République-Unie de Tanzanie, le Togo et le Zimbabwe, en plus de l’Initiative régionale pour le Sahel.

Les représentants ont demandé que l’investissement total de 10 milliards de dollars américains ait un impact direct sur plus de 70 millions de personnes, les petits producteurs en Afrique. La conférence a été suivie de réponses, de questions-réponses et de discussions entre les parties prenantes, dont l’Union européenne, le Fonds international de développement agricole (FIDA), la Fondation Mastercard et la Banque mondiale.

Lors de la première édition du Forum mondial d’investissement 2022, 20 pays, dont 7 pays subsahariens, ont présenté leurs dossiers d’investissement d’une valeur de 3 milliards dollars, dont 1 milliard de dollars a été mobilisé.

La FAO continuera à soutenir la délégation de haut niveau des pays pour rejoindre le Forum mondial d’investissement HiHI 2023 et à faciliter la mise en relation avec des partenaires et des investisseurs potentiels, ainsi qu’à mobiliser les investissements nécessaires pour réaliser l’Agenda 2030 par la transformation vers PLUS de systèmes agroalimentaires efficaces, inclusifs, résilients et durables pour une meilleure production, une meilleure nutrition, un meilleur environnement et une meilleure vie, sans laisser personne de côté.