Les premiers éléments sur Jack Teixeira, principal suspect des fuites sur l’armée américaine

Jack Teixeira, jeune militaire de 21 ans, a été arrêté jeudi 13 avril. Il est soupçonné d’être à l’origine de la fuite de documents confidentiels sur la guerre en Ukraine, entre autres. Le suspect pourrait comparaître ce vendredi devant un tribunal du Massachusetts, dans le nord-est des États-Unis.

Jack Douglas Teixeira a grandi à North Dighton, dans le Massachusetts, près de la ville de Providence. Fin 2019, il s’engage dans l’armée américaine et rentre dans le service actif en octobre 2021, dans la garde nationale aérienne du Massachusetts. Son emploi, dans une base militaire de Cape Code : spécialiste informatique et communication.

Le jeune homme est aviateur de première classe, un des rangs les plus bas de la hiérarchie. Mais selon les sources du Washington Post, Jack Teixeira avait accès à un réseau interne lui permettant de consulter des documents classifiés du même niveau que ceux qui ont « fuité » sur internet.

L’arrestation de Jack Teixeira, employé subalterne de la Garde nationale aérienne, par le FBI à Dighton (Massachusetts),

Pendant la pandémie de Covid-19, il crée sur le réseau social Discord un groupe, « Thug Shaker Central », rassemblant une vingtaine d’adolescents et de jeunes adultes de son âge coincés chez eux, avec lesquels il partage sa passion des jeux vidéo de guerre, des armes, de la religion. Ils échangent aussi des mèmes, parfois racistes. Certains membres sont originaires de Russie et d’Ukraine. Jack Teixeira communique sous le pseudonyme « OG » et demande aux membres de « Thug Shaker Central » de ne pas diffuser les documents qu’il leur montre.

Selon un des membres de ce groupe, interrogé par le Washington Post, Jack Teixeira était très critique envers l’État, dont il dénonçait « l’abus de pouvoir », et particulièrement les forces de l’ordre et la communauté du renseignement, qu’il voit comme « une force sinistre qui tente de maintenir les citoyens dans l’ignorance ». Et c’est à partir d’octobre 2022 – peut-être avant – qu’il aurait commencé à partager des informations classifiées avec son groupe.

Selon le Pentagone, le suspect a fait courir un « risque très grave » aux États-Unis en divulguant des documents classifiés. Il doit désormais faire face à la justice américaine.