Les réfugiés soudanais affluent en masse en Centrafrique

Cela fait plus de deux mois que les généraux soudanais se battent, conséquence : des milliers de leurs compatriotes affluent dans les pays voisins, plus de 350 000 personnes selon l’ONU.

En République Centrafricaine, ils seraient 14 000 selon les données du Haut Commissariat aux réfugiés et le programme alimentaire mondial.

Ces personnes seront donc rapidement relocalisées et nous manquons de temps pour que la pluie ne les trouve pas ici à Am Dafok. Sinon, ce sera difficile, explique Bobo Kitoko, associé à la gestion des données pour le HCR.

Située dans la région de la Vakaga au Nord-est de la Centrafrique, Am Dafock est une zone qui enregistre d’importantes précipitations même pendant le mois le plus sec. La saison des pluies qui dure d’avril à octobre rend l’accès et l’acheminement de l’aide très difficile.

La majorité des nouveaux arrivants sont des femmes et des enfants originaires de Nyala au Soudan. Le pasteur Ismaïl Ibrahim Mykaz Totoa a fui avec sa famille à la recherche d’un endroit paisible. Cependant, Am Dafock, du fait de son enclavement se trouve dans une zone sécuritaire fragile.

“Nous sommes venus ici, nous cherchons juste un bon endroit. Si nous trouvons un bon endroit, un endroit sûr, oui, nous resterons. Et nous ne savons pas non plus quand la guerre s’arrêtera souligne-t-il”

Selon le HCR, il faut environ 445 millions de dollars pour faire face aux défis dans cette région. Depuis le début de la crise et l’arrivée des premiers réfugiés en avril, les multiples missions des ONG se heurtent à la question sécuritaire.