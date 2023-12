Les Wodaabe : la tribu africaine qui organise chaque année le Festival du « vol de femme »

Aux confins du désert du Sahara, un groupe de tribus nomades se rassemblent chaque année pour un festival inhabituel de « vol de femme » au cours duquel les hommes portent un maquillage élaboré dans l’espoir d’ attirer une épouse – ou simplement quelqu’un pour partager leur lit pour une nuit.

Pour les peuples Wodaabe du Niger, du Cameroun et du Nigeria, les femmes ont beaucoup à dire sur les personnes avec qui elles passent leurs nuits.

Et lors du pittoresque festival de Guérewol, dans le nord du Cameroun, des hommes minutieusement maquillés dansent pour impressionner un partenaire potentiel, tandis que les femmes célibataires n’ont qu’à toucher l’épaule de leur favori pour les sélectionner pour une nuit intime dans la brousse – ou peut-être pour une vie. long mariage.

L’exploratrice new-yorkaise Zann Parker a visité l’événement pour une vidéo sur sa chaîne YouTube.

Elle a déclaré : « Certains disent que cette cérémonie est une sorte de concours de beauté. Les hommes se maquillent et portent des vêtements décoratifs et exécutent certains mouvements de danse pour montrer leur force et leur puissance – le tout dans l’espoir d’être choisis par une femme.

« Il s’agit d’une situation où la femme peut choisir l’homme avec qui elle veut passer la nuit ou devenir son mari. »

Les papas ont leur mot à dire, mais ils peuvent parfois être ignorés. En effet, lorsque Zann était là, elle a vu se dérouler un moment dangereux.

« On dirait qu’un père n’était peut-être pas très heureux », a-t-elle déclaré, alors qu’un homme en robe blanche brandissait une machette effrayante. Finalement, il a été éloigné du festival car les esprits étaient plus calmes.

Les hommes Wodaabe passent des heures à se préparer pour le festival annuel, appliquant un eye-liner noir épais pour souligner le blanc de leurs yeux et un rouge à lèvres foncé pour rendre leurs dents plus brillantes. Une tache rouge foncé recouvre le reste du visage des jeunes hommes, dans une culture où un beau visage est considéré comme le meilleur atout d’un homme.

Toute la tribu se rassemble pour profiter de ces danses aux costumes spectaculaires, mais les spectatrices les plus importantes sont les jeunes femmes, qui ont souvent parcouru de nombreux kilomètres pour participer au festival annuel.

« Le festival a lieu une fois par an », a ajouté Zann.

« C’est un rituel où les hommes montrent leur apparence et leurs talents de danseur dans l’espoir d’attirer une future épouse ou une aventure pour la nuit. »

Le Guérewol dont Zann a été témoin était particulièrement spécial. « Au Cameroun, dit-elle, ils n’ont pas eu de Guérewol depuis trois ans à cause du Covid et donc celui-là était énorme. »

Après avoir enduré un voyage épuisant de 16 heures en train, suivi d’une balade en moto sur des sentiers cahoteux où elle a réussi à s’arracher un ongle d’orteil lors d’un léger déversement, Zann a été récompensée par l’un des spectacles les plus remarquables de toute l’Afrique.

« Je suis au plus grand Guérewol complètement par hasard », dit-elle.

«Plus de 3 000 personnes sont ici aujourd’hui.»

Tous les hommes présents au festival disposeront d’un petit miroir de poche afin de pouvoir vérifier que leur maquillage est absolument parfait. Certains hommes tentent d’empêcher leurs femmes de fréquenter le Guérewol, au cas où elles seraient tentées par un autre homme.

Un homme Wodaabe a déclaré au magazine National Geographic : « Nous portons tous du maquillage et des robes. Mais ce que j’aime le plus, c’est trouver d’autres femmes et les emmener dans la brousse.

Un autre a ajouté : « Voler des femmes n’est pas une chose facile – seuls les Wodaabe savent comment le faire.

« Vous volez une femme aux autres et elle donnera des fils à votre lignée, voire des petits-fils. Seuls les Wodaabe savent comment faire ça.