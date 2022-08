Lewandowski : «J’ai ri quand j’ai entendu les fans du Bayern crié ‘Hala Madrid’»￼

Lors de sa visite à Munich pour ses adieux, Robert Lewandowski a été hué par les supporters munichois qui ont crié «Hala Madrid», lorsqu’ils l’ont vu. Interrogé sur le sujet, le Polonais a déclaré que cela ne lui est rien dit.

Cet été, Robert Lewandowski a quitté Bayern Munich pour le FC Barcelone. Cela a été concrétisé après une bonne période de forcing. Cependant, Lewandowski est un peu triste de la façon dont les choses se sont terminées avec le Bayern Munich.

«Je sais que ça fait mal à beaucoup de fans», a-t-il déclaré à Sport1. «Je peux comprendre cela et maintenant je ne fais que m’en excuser. À ce moment-là, il était important et nécessaire pour moi de dire clairement que j’étais prêt pour un changement».

«En fin de compte, nous sommes tous humains. Après 12 ans en Allemagne, il était clair pour moi que mon temps était écoulé. Je voulais que ce soit clair et bien sûr, ce n’était pas facile pour le Bayern d’accepter une vente pendant cette étape. C’était une situation difficile pour toutes les personnes impliquées et nous devions trouver la meilleure solution. J’avais besoin de ce changement, de ce déménagement dans un autre pays, dans un autre club. Je me sens comme un enfant qui a un nouveau jouet», a-t-il ajouté.

Certains supporters du Bayern ont crié des slogans du Real Madrid tels que «Hala Madrid» à l’attaquant alors qu’il quittait le terrain d’entraînement de l’équipe bavaroise à son retour pour récupérer ses affaires.

Interrogé sur le sujet, Lewandowski a déclaré : «Oui, j’ai entendu ça et j’ai ri. Mais il y avait aussi des gens qui criaient mon nom. C’était vraiment sympa. Ces dernières semaines, j’ai également rencontré des fans dans la rue qui ont exprimé leur compréhension de ma situation et m’ont souhaité le meilleur», a déclaré le Polonais.

