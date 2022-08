L’ex-ministre Tidjane Thiam de retour en Côte d’Ivoire après 20 ans d’absence

L’ancien directeur général de Crédit Suisse, également ancien ministre du Plan, est arrivé ce lundi à Abidjan. Il a été reçu par Alassane Ouattara dès son arrivée, mais le flou reste quasi total sur cette entrevue.

De cette rencontre, rien n’a filtré ou presque. La presse locale affirme que Tidjane Thiam a été reçu en audience une heure environ par Alassane Ouattara à sa résidence d’Abidjan-Cocody-Riviera. Toujours selon la presse ivoirienne, étaient présents ses frères, le gouverneur de Yamoussoukro Augustin Thiam et le ministre des Transports Aziz Thiam. Aucune déclaration n’a été faite à la sortie de la rencontre. Tidjane Thiam s’est ensuite mis en route pour Yamoussoukro, le fief familial.

« Nous nous réjouissons de pouvoir l’accueillir de manière chaleureuse et fraternelle », précisait il y a quelques jours un communiqué du propre porte-parole de l’ex-banquier. Toujours selon ce document, il est prévu à son agenda principalement des activités de nature familiale et privées avec, en outre, quelques rencontres avec des personnalités. Sans plus de précision.

Tidjan Thiam revient au pays après plus de 20 ans d’absence. En 1999, ministre du Plan, il quitte la Côte d’Ivoire après le coup d’État qui renverse le président Henri Konan Bédié. Il fait carrière dans la banque et les assurances. À la tête du Crédit suisse, il démissionne, alors qu’une affaire a éclaté dans l’entreprise liée à des filatures d’anciens employés.

Des observateurs de la vie politique ivoirienne lui prêtent des ambitions politiques. En décembre dernier, interrogé à ce sujet sur nos antennes, Tidjane Thiam nous invitait à lui reposer la question en 2025.

