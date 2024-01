L’humoriste Moustik le Karismatik demande pardon à Camille Makosso

Un clash s’est soulevé entre l’influenceur ivoirien, Camille Makosso et l’humoriste camerounais, Moustik le Karismatik. Après cela, le jeune camerounais est revenu à de meilleurs sentiments en s’excusant.

L’influenceur ivoirien, Camille Makosso s’est attaqué à son homologue camerounais, Steve Fah. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, le controversé homme de Dieu a interpellé l’influenceur camerounais en lui demandant de se marier et d’arrêter d’être un homme frivole. Steve Fah a dans sa réponse à travers une vidéo demandé des excuses de la part du Révérend-pasteur sinon la Côte d’Ivoire n’allait pas passer la phase des premiers tours de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire.

Après avoir répondu dans une autre vidéo en s’attaquant une fois de plus Steve Fah, Camille Makosso titille l’humoriste camerounais, Moustik le Karismatik qui a trompé sa femme, parce qu’il est un homme virile avant de divorcer. Cette sortie de l’influenceur ivoirien n’a pas été du goût de l’humoriste camerounais qui a réagi vivement en insultant la mémoire de la défunte femme du Réverend-pasteur en l’accusant de l’avoir tué.

Une autre réaction amère du général Makosso a fait fléchir Moustik le Karismatik qui par humilité s’est confondu en excuse dans une publication sur sa page Facebook. ‘’Mon aîné on ne se connaît pas personnellement mais j’ai les retours de tes bonnes actions. On est un pays frère et sur le digital des collègues du coup ça peut arriver qu’on se coude au cours des matchs. J’ai été heurté par tes sorties récurrentes sur ma famille et aujourd’hui je me suis emporté et mon manque de tact t’a heurté ainsi que plusieurs personnes qui nous aiment et suivent. Je te présente mes excuses frère car les mouches suivent plus la poubelle que les papillons ne suivent les fleurs. Je retire mes mots déshonorant et te promet d’éviter ça prochainement car à ta place je ne saurai avaler une pilule aussi désagréable’’, écrit-il.

Cette grandeur d’esprit de l’humoriste camerounais a été acceptée par Camille Makosso qui a répondu en humour dans un commentaire. ‘’Ce qui est sûr, je viens manger ton taro mon jeune frère’’, réagit-il. Moustik le Karismatik renchérit en ces termes : ‘’On va secouer ça avec beaucoup de marmaille d’ambiance. J’arrive à Abidjan prendre l’onction’’. Camille Makosso a répondu qu’il attend gentiment l’humoriste camerounais avec son véhicule de marque Range Rover.