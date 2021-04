Libération de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé : “J’étais en prison et vous m’avez visité, j’étais nu et vous m’avez vêtu…”

Libéré par la Cour Pénale Internationale le 31 mars 2021, après une insuffisance de preuves retenus contre l’ex président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, une action de grâce en faveurs des amis et proches est faite. Charles Blé Goudé est entièrement reconnaissant

“MERCI À TOUTES ET À TOUS Dans l’impossibilité de vous appeler individuellement au téléphone, je voudrais par la présente, témoigner ma gratitude à tous et à chacun. Au cours de cette traversée de désert, vos prières et votre soutien ne m’ont pas fait défaut. J’étais en prison et vous m’avez visité, j’étais nu et vous m’avez vêtu… Merci beaucoup. Charles Blé Goudé”. Dit-il.

Sapel MONE

