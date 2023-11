Liberia : Alassane Ouattara félicite le président élu Joseph Boakai

Au Liberia, l’opposant Joseph Boakai a remporté la présidentielle selon les résultats de la commission électorale. L’ancien Vice-président de Ellen Johnson Sirleaf a battu le président sortant George Weah lors d’un second tour très serré, remportant plus de 50% des votes.

Après la proclamation officielle des résultats, le président Ouattara a salué le nouveau locataire du palais de Monrovia. “Mes chaleureuses félicitations et mes vœux de succès au Président Joseph Boakai, Président élu du Liberia. Je me réjouis de poursuivre, avec lui, le renforcement des relations historiques de fraternité et de coopération entre nos deux pays, dans l’intérêt mutuel de nos peuples”, a écrit Alassane Ouattara depuis Paris où il séjourne depuis quelques jours.

Pour rappel, George Weah a reconnu sa défaite et adressé ses félicitations au nouveau président du Liberia. Joseph Boakai aura la lourde mission de redresser l’économie de ce pays ouest-africain en proie à de graves difficultés économiques et sociales.