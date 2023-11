Liberia : Les premiers signes de contestation…

Dans un communiqué publié le 14 novembre 2023, deux jours après le second tour de la présidentielle au Liberia, le Parti de l’unité (Up) de Joseph Boakai (opposition), s’excuse d’avoir accusé la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest (Cedeao) de corruption à l’effet de biaiser le processus électoral.

Peu avant, le chef de la missoon d’observation de la Cedeao, Pr Attahiru Jega et le Commissaire aux affaires politiques, à la paix et la sécurité, Abdel Fatau Musah, ont co-signé un communiqué dans lequel ils appellent les différentes parties à la retenue et au calme durant tout le temps que durera le dépouillement.

Quelques heures plus tôt, c’est la présidente de la Commission électorale nationale (Nec), Davietta Browne-Lansanah, qui a rejeté, au cours d’un conférence de presse, les allégations du Parti de l’unité (Up) selon lesquelles la Nec aurait autorisé l’annonce publique des noms des électeurs avant de leur permettre de voter.

Davietta Browne-Lansanah a expliqué que la Coalition pour le changement démocratique (Cdc) et l’Up ont demandé l’autorisation d’appeler de manière audible les noms des électeurs pendant que les agents des partis vérifiaient la liste d’inscription finale (Frr).

Cependant, la réunion n’a pas eu lieu puisqu’un seul parti s’est présenté, a-t-elle précisé.