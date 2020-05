Libre de tout mouvement, Blé Goudé adresse un vibrant message à la nation

Blé Goudé libre de tout mouvement depuis le jeudi 28 mai 2020 après la décision de la CPI s’adresse à la Nation ce vendredi 29 mai 2020 en direct de la Haye.

Laurent Gbagbo et Blé Goudé sont libres. Selon des informations de Bruxelles, la CPI a levé, le jeudi 28 mai 2020, toutes les conditions restrictives à leur liberté. La Cour leur a remis leurs documents administratifs (CNI et passeport notamment). Ils retrouvent donc leur totale liberté de parole et de mouvement.

Cette décision attendue de la CPI consacre la défaite de Fatou Bensouda, procureure de la Cour, et l’État de Côte d’Ivoire qui ont tout entrepris pour empêcher ce dénouement. Le 15 janvier 2019 et après trois ans de procès, la Chambre de première instance de la Cour blanchissait, en effet, les prévenus Gbagbo et Blé Goudé devant la vacuité des charges de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité durant la crise post-électorale (4 décembre 2010 – 11 avril 2011).

Lire sur Yeclo

Comments

comments