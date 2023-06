Libye : le comité mixte “6+6” s’accorde sur les lois électorales

Le comité mixte pour la préparation des lois électorales en Libye dit 6+6 a annoncé, mardi, la réalisation d’un accord complet concernant un certain nombre de dossiers liés à la tenue des élections dans le pays, lors d’une réunion à la station balnéaire de Bouznika, au sud de Rabat.

Le chef de la délégation de la Chambre des représentants au Comité, Jalal Al-Shuwaidi, a expliqué que l’accord devra être signé par les présidents de la Chambre des représentants et du Haut Conseil d’État afin d’entrée en vigueur.

Le parlementaire, Mouloud al Aswad, a salué les efforts du haut conseil d’Etat et la Chambre des représentants et espère que l’accord permettra de stabiliser le pays :

“Nous avons réussi à signer des accords sur les lois législatives et présidentielles avec l’accord de tous les membres de la commission et nous espérons que cette étape sera bénéfique pour la stabilité de la Libye qui permettra d’organiser des élections législatives et présidentielles cette année.”

Selon le chef de la délégation du Haut Conseil d’Etat, les lois approuvées par la commission permettent à tout le monde de se présenter et n’excluent personne de la participation aux élections.

Fathallah Houssine, membre du Haut Conseil libyen, a qualifié l’accord de satisfaisant et juste :

“Le travail a été satisfaisant ; il a pris en considération les opinions de toutes les parties et a abouti à un consensus de tous les membres. Nous sommes très satisfaits et fiers de ce que nous avons réalisé pour le pays et le peuple libyen et nous sommes impatients de voir le peuple s’exprimer et exprimer sa volonté à travers les élections.”

Cette annonce amorce une percée dans le pays d’Afrique du Nord, qui se remet difficilement des révolutions du printemps arabe, et qui n’a pas connu d’élections depuis 2012.

Les troubles provoqués par les milices armées, les minorités ethniques et les groupes radicaux ont miné le processus et le gouvernement pendant les années qui ont suivi la mort de Mouammar Kadhafi.