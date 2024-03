Ligue 1 : Oumar Diakité encore buteur avec Reims

Oumar Diakité s’est encore illustré. L’attaquant ivoirien a inscrit le premier but du match entre le Stade Reimois et le FC Metz.

Plus rien n’arrête Oumar Diakité depuis son retour de la Coupe d’Afrique des Nations, remportée avec la Côte d’Ivoire. Buteur la semaine dernière, l’international Ivoirien a trouvé le chemin des filets une nouvelle fois ce week-end.

Lors de la réception du FC Metz pour le compte de la 26e journée de la Ligue 1, l’ailier ivoirien a ouvert le score à la 3e minute du jeu. Le champion d’Afrique aura contribué au succès (2-1) des Rouge et Blanc.

Depuis son retour de la CAN 2023, le joueur formé à l’ASEC Mimosas a inscrit 3 buts et délivré une passe décisive en 4 titularisations. Une belle dynamique pour le « Wourou Wourou » convoqué par Emerse Faé pour les deux prochains matchs amicaux des Éléphants face au Bénin et l’Uruguay.

⏱ 3’ [1-0]

⚽️ BUUUT ! Servi par Reda Khadra, Oumar Diakité trompe le gardien messin et permet aux Rouge et Blanc d’ouvrir le score !! 🤩🔥#SDRFCM #GoSDR

— Stade de Reims (@StadeDeReims) March 17, 2024