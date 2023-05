Ligue arabe : l’Égypte propose une solution au conflit soudanais

Les membres permanents de la Ligue arabe ont tenu lundi une réunion d’urgence au Caire pour disent-ils trouver une solution à la crise soudanaise.

Le représentant permanent adjoint de l’Egypte a proposé un plan de résolution basé sur la déclaration numéro 252 de la Ligue arabe qui comprend plusieurs étapes, mais vise un objectif la fin des hostilités à Khartoum.

“L’Egypte appelle (dans le cadre du projet de résolution) à une cessation immédiate et globale du conflit, et à ce que toutes les parties (en conflit) fassent des efforts pour donner la priorité au peuple soudanais et mettre fin à l’effusion de sang, ce qui est une condition préalable au retour au dialogue politique à travers lequel la crise peut être résolue de manière globale” a souligné le représentant de l’Egypte.

Et alors que le Caire est critiqué pour son manque d’assistance aux réfugiés soudanais à ses frontières Obaida el- Dandarawy, peint un tout autre tableau de la situation : jusqu’à ce matin-là, l’Égypte avait accueilli près de 40 000 Soudanais aux frontières d’Arqin et d’al Qastal, à la frontière sud de l’Égypte.

Il faut parcourir environ 1000 km de Khartoum pour rejoindre la frontière nord de l’Egypte. Les Soudanais qui acceptent de fuir les combats continus entre l’armée et les forces de soutien rapide sont de plus en plus nombreux à patienter dans les files d’attente. De son côté, le Caire a évacué par la route quelques-uns de ses ressortissants.