Lions Indomptables : Samuel Eto’o va nommer son entraîneur

La Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), dirigée par Samuel Eto’o, va nommer son propre entraîneur après le choix du ministère des Sports de choisir Marc Brys à la tête des Lions Indomptables.

C’est désormais la guerre ouverte entre la FECAFOOT et le ministère des Sports et de l’Éducation physique. Depuis la nomination du Belge Marc Brys, l’instance dirigeante du football camerounais a exprimé son indignation. Et pour cause, Samuel Eto’o dit n’avoir pas été associé à la procédure de nomination.

Dans le souci de faire respecter les dispositions légales, l’instance dirigeante du football camerounais a annoncé vouloir nommer son propre entraîneur. Lors d’une réunion d’urgence du comité exécutif tenue ce samedi à Yaoundé, mandat a été donné à Samuel Eto’o de nommer le sélectionneur désigné par la FECAFOOT.

Un imbroglio de plus qui secoue le football camerounais. Selon les textes, la FECAFOOT va proposer une liste restreinte de trois coachs au ministère des Sports qui va nommer un parmi ceux-ci.