Littérature : Emeline Péhé Amangoua dépeint les problèmes socio-économiques du pays dans ‘’Regard sur une Côte d’Ivoire en pleine mutation’’

Coédité par Frat-Mat éditions et les éditions Kailcédra’’, Regard sur une Côte d’Ivoire en pleine mutation’’, le premier livre de la journaliste Emeline Péhé Amangoua, se veut le porte-voix des sans voix et un éclairage de quelques difficultés sociétales qui minent la vie des citoyens et citoyenne.

La journaliste Péhé Amangoua sort ‘’Regard sur une Côte d’Ivoire en pleine mutation’’

‘’Regard sur une Côte d’Ivoire en pleine mutation’’, rassemble une sélection de 25 articles de reportages et d’enquêtes que la journaliste de Fraternité Matin, Emeline Péhé Amangoua, a réalisé et qui lui ont valu les satisfecit publics, soulignant la force et la pertinence de son engagement journalistique.

Certes, notre pays connaît une embellie économique et infrastructurelle depuis une décennie. Mais bien des défis sont encore à relever dans les secteurs de la santé, de la société , de l’économie, souligne ces chroniques remarquables de la journaliste entrée dans le métier en 2008 comme stagiaire dans le quotidien phare de la SNPECI.

Les reportages et enquêtes de ce livre sont très caractéristiques des problèmes de notre époque, vous en conviendrez avec nous. Dans le domaine de la santé, ce n’est un secret pour personne que le business médicaments de rue a la peau dure, malgré les actions de répression sporadiques des autorités. C’est donc la vie de milliers de concitoyens qui continuent d’être emportées par de la dangereuse médication charlatanesque.

Jusqu’à quand, semble nous dire en filigrane, le propos d’Emeline Péhé.Que dire aussi de l’insuffisance rénale infantile et du faible niveau de prise en charge de ces cas de petits malades en détresse, faible et pauvres ? Pour les personnes âgées, Émeline Péhé a rapporté l’expérience douloureuse des papys et mamies menacés de cécité à Sinematiali du fait de la cataracte. Dans le secteur de la société, les travailleuses du sexe sont de plus en plus des mineures, interpelle un excellent reportage d’Emeline. Elle attire aussi l’attention sur les risques encourus à consommer de la volaille morte de maladie.

Par ailleurs, elle nous présente la situation désespérée des veuves et des orphelins jetés dans la précarité suite au décès du père de famille. Un papier émouvant. En économie, autre service à Frat-Mat où la journaliste a fait ses preuves, il est fait cas dans le livre des stratégies économiques gouvernementales, de certaines innovations technologiques, etc. Et parce que la gratification du journaliste réside dans les solutions apportées aux problèmes qu’il ou elle aura soulevé dans des articles, la consœur peut se féliciter du nouveau visage de la Côtière, la route nationale de l’Ouest autrefois dangereux axe pour l’activité économique.

Bref, ‘’Regard sur une Côte d’Ivoire en pleine mutation’’, est un bon travail journalistique récompensé à travers des lauriers. En effet, ce travail aura valu à Émeline Péhé d’être Ebony de la presse écrite en 2022. Son reportage sur la cataracte des personnes âgées de Sinematiali lui a également valu un Prix de la LONACI . ‘’Les différents reportages et enquêtes réalisés et restitués dans le livre suggèrent le travail d’amélioration de la société par le journaliste et témoigne de son utilité pour la responsabilité éthique. C’est l’un des mérite de la démarche citoyenne de l’auteure et que nous avons distingué’’, a salué chaleureusement monsieur Dramane Coulibaly, DG de la LONACI, dans sa préface du livre.

Diplômée du Cercom et en géographie, Émeline Péhé peut être fière de son engagement dans ce métier. Fierté aussi pour sa maison Frat Mat qui a produit et continue de produire de très bons journalistes dont Feu Doua Gouly, Marcelline Gneproust, Ya David, Valentin Mbouguengue, ont encadré Émeline Péhé à ses débuts.