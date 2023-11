Liverpool : le père de Luis Diaz enlevé par la guérilla colombienne

Le monde du football a été secoué ce week-end par une nouvelle tragique concernant Luis Diaz, le talentueux ailier de Liverpool. Ses parents ont été kidnappés lors d’une pause dans une station-service près de Barrancas, en Colombie, par des individus armés circulant à moto.

Cette nouvelle a suscité une profonde émotion et un élan de solidarité, avec des personnalités telles que le président de la FIFA, Gianni Infantino, ses compatriotes Radamel Falcao et James Rodriguez, ainsi que ses collaborateurs chez les Reds, Diogo Jota et Alexis MacAllister, qui ont exprimé leur soutien au joueur de 26 ans.

Bien que la mère de Luis ait été rapidement relâchée, son père, Luis Manuel Diaz, demeure introuvable. Le gouvernement colombien a révélé que l’enlèvement a été perpétré par une unité appartenant à l’ELN, la dernière guérilla encore active en Colombie.

Otty Patiño, le négociateur officiel du gouvernement avec ce groupe rebelle, a insisté sur la responsabilité de l’ELN quant à la sécurité de Luis Manuel Diaz et a appelé à sa libération immédiate. En réponse, d’importantes forces ont été déployées pour retrouver le père du jeune footballeur colombien âgé de 26 ans, dans l’espoir de mettre fin à cette tragédie familiale.