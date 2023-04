Livio Suppo révèle que Ducati souhaitait engager Jorge Lorenzo pour remplacer Casey Stoner

Comme on le sait, Jorge Lorenzo a représenté Ducati en MotoGP, sans grand succès, en 2017 et 2018. Cependant, son entrée à Borgo Panigale aurait pu avoir lieu bien plus tôt, environ dix ans plus tôt, alors que Casey Stoner avait connu une année très marquée en raison de blessures en 2009.

Le Majorquin a fait ses débuts chez Yamaha, où il a réalisé ses plus grands exploits, mais chez Ducati, ses services ont suscité la convoitise de nombreuses années avant de quitter Iwata. C’est ce que l’ancien chef d’équipe, Livio Suppo, a révélé à la chaîne YouTube PecinoGP :

— Le directeur exécutif de l’époque, qui n’était pas Claudio Domenicali, m’a demandé à tout prix de faire une offre à Jorge Lorenzo. J’ai dit qu’à mon avis, Jorge Lorenzo ne viendrait pas et qu’il ne nous utilisait que pour augmenter son salaire chez Yamaha.

Les intentions de Ducati ne sont pas passées inaperçues auprès de Stoner et, selon Suppo, les négociations avec Lorenzo n’ont rien apporté de bon à la structure : « Casey a découvert que nous avions fait à Jorge une offre supérieure à celle que nous lui avions payée. Une négociation qui n’a été que néfaste. Mais ce monsieur, qui ne connaissait rien à la course automobile, s’est engagé à tout prix. »